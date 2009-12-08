T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş'ın Avrupa rüyası bitti

Beşiktaş Rus temsilcisi CSKA Moskovo'ya 2-1 yenilerek Avrupa Kupası'na veda etti.

08 Aralık 2009 02:00

T24 - Beşiktaş Şampiyonlar Ligi B Grubu 6. ve son maçında İstanbul'da Rus temsilcisi CSKA Moskovo'ya 2-1 yenilerek Avrupa Kupası'na veda etti.

Siyah-beyazlılar Şampiyonlar Ligi B Grubu 6. ve son maçında İstanbul'da Rus temsilcisi CSKA Moskova ile karşılaştı.

41. dakikada Krasic'in attığı gol ile CSKA Moskova, Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti.

İlk devreyi 1-0 geride kapatan siyah beyazlılar, 86. dakikada Bobo'nun kaydettiği golle skora 1-1 eşitlik getirdi. Uzatmaların son dakikalarında bir gol daha bulan CSKA Moskova karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Beşiktaş: Rüştü, İbrahim Toraman, İbrahim Kaş, Ferrari, Sivok, İbrahim Üzülmez, Ekrem, Fink, Ernst, Tello, Bobo.

CSKA Moskova: Akinfeev, Semberas, Dzagoev, Mamaev, Odiah, Krasic, Aldonin, Berezutski, Rahimic, Schennikov, Necid.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24