Beşiktaş'ın Avrupa rüyası bitti

T24 - Beşiktaş Şampiyonlar Ligi B Grubu 6. ve son maçında İstanbul'da Rus temsilcisi CSKA Moskovo'ya 2-1 yenilerek Avrupa Kupası'na veda etti.



Siyah-beyazlılar Şampiyonlar Ligi B Grubu 6. ve son maçında İstanbul'da Rus temsilcisi CSKA Moskova ile karşılaştı.



41. dakikada Krasic'in attığı gol ile CSKA Moskova, Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti.



İlk devreyi 1-0 geride kapatan siyah beyazlılar, 86. dakikada Bobo'nun kaydettiği golle skora 1-1 eşitlik getirdi. Uzatmaların son dakikalarında bir gol daha bulan CSKA Moskova karşılaşmayı 2-1 kazandı.



Beşiktaş: Rüştü, İbrahim Toraman, İbrahim Kaş, Ferrari, Sivok, İbrahim Üzülmez, Ekrem, Fink, Ernst, Tello, Bobo.

CSKA Moskova: Akinfeev, Semberas, Dzagoev, Mamaev, Odiah, Krasic, Aldonin, Berezutski, Rahimic, Schennikov, Necid.