-BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA KUPALARINDA 139. MESAİSİ İSTANBUL (A.A) - 28.07.2010 - Beşiktaş, Çek Cumhuriyeti temsilcisi Viktoria Plzen ile yarın deplasmanda yapacağı UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçıyla birlikte Avrupa kupalarında 139. karşılaşmasına çıkacak. Siyah-beyazlılar, bugüne dek Avrupa kupalarında yaptığı toplam 138 maçtan 46'sını kazanıp, 28'inde berabere kalırken, 64 müsabakada ise rakiplerine yenildi. Avrupa arenasında bugüne dek rakip fileleri toplam 163 kez havalandıran ''Kara Kartallar'', kalesinde ise 207 gol gördü. Beşiktaş, 1959 yılında başlayan Avrupa kupaları serüveninde Türkiye'yi 15 kez Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi, 7 kez Avrupa Kupa Galipleri Kupası, 10 kez de UEFA Kupası'nda temsil etti. -BOBO'NUN GÖZÜ OKTAY DERELİOĞLU'NUN TAHTINDA- Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu Oktay Derelioğlu. Siyah-beyazlı formayı giydiği dönemlerde Avrupa arenasında takımına toplam 14 gol kazandıran Oktay'ı, 10 golle, mevcut kadroda yer alan Brezilyalı Bobo izliyor. Vikingur'a 2 gol atan Bobo, Oktay'ın rekorunu eline geçirmeye en yakın isim olarak ön plana çıkıyor. -LETNA STADINDA- Başkent Prag'daki Letna Stadında TSİ 21.30'da başlayacak maçı İspanyol hakem Carlos Clos Gomez yönetecek. Karşılaşmanın rövanşı 5 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da yapılacak ve play-off turuna yükselecek ekip belli olacak.