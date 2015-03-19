Beşiktaş’ın 2 tribününe kapatma ve 250.000 TL para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Kulübü’ne 2 tribünü kapatma ve 250.000 TL para cezası verdi.

DHA'da yer alan habere göre, kurulun bugün yaptığı toplantıda aldığı kararlar şöyle:

1- BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 15.03.2015 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. – SUAT ALTIN İNŞAAT KAYSERİ ERCİYESSPOR Spor Toto Süper Lig Süleyman Seba Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı TRİBÜN KAPATMA ve 250.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın ihlalin gerçekleştirildiği güney kale arkası ve maraton tribünde infaz edilmesine, FDT’nin 53/4. Maddesi uyarınca cezaya neden olan tribünlere ilgili müsabakada giriş yapan taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle ilgili cezanın infaz edildiği müsabakaya girişleri engellenmesine,

2- GENÇLERBİRLİĞİ SPOR Kulübünün, 15.03.2015 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ – FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Süleyman Seba Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.”