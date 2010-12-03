-BEŞİKTAŞ'IN 100. GOLÜ HOLOSKO'DAN SOFYA (A.A) - 02.12.2010 - UEFA Avrupa Ligi'nde L Grubu'ndaki 5. maçında Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımını 2-1 yenen Beşiktaş, grup mücadelesinin bitimine 1 maç kala 2. tura yükseldi. Grubunda daha önce yaptığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan siyah-beyazlı takım, Bulgar rakibini mağlup ederek 3. galibiyetine ulaştı ve puanını 10'a yükselterek bitime 1 maç kala 2. tura çıkmayı garantiledi. -100. GOL HOLOSKO'DAN- Eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 98 gol atan Beşiktaş, CSKA Sofya maçında kaydettiği 2 golle ''dalya'' yaptı. (L) Grubu 5. hafta maçında deplasmanda Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımıyla karşılaşan siyah-beyazlılar, böylece UEFA Kupası serüveninde 100. golüne imza atmış oldu. Beşiktaş'ın bu kupadaki 100. golünü ise CSKA Sofya karşısında takımı adına 2. gole imza atan Slovak oyuncu Filip Holosko kaydetti. Avrupa kupaları tarihinde UEFA Kupası'na 10 kez katılan siyah-beyazlılar, toplam 63 maç oynarken, bu 63 maçta 28 galibiyet, 14 beraberlik, 21 de yenilgi aldı. ''Kara Kartallar'' toplam 100 gol atarken, kalesinde 75 gol gördü. -CENK SAKATLANDI- Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile oynanan karşılaşmanın ardından CSKA Sofya karşısında da ilk yarıda başarılı performans sergileyen kaleci Cenk sakatlandı. Siyah-beyazlı takımın Bulgar rakibiyle yaptığı karşılaşmada ilk yarının son dakikalarında bir pozisyonda sakatlanan Cenk, kendisine uygulanan tedaviyle devreyi tamamladı. Ancak genç kaleci ikinci yarıya devam edemezken, bu oyuncunun yerine Hakan ikinci 45 dakikada kalede görev yaptı. -GUTİ KAPTAN- Beşiktaş'ta kaptan Nobre'nin sakatlanması üzerine yerine Ali Kuçik ikinci yarıda görev alırken, kaptanlık görevini ise Guti yerine getirdi. İlk yarıda takım arkadaşlarına etkili pasları veremeyen Guti, ikinci yarıda hem bunu gidermeye hem de kaptanlığıyla takımının lideri olmaya çalıştı. Nobre'nin duşunu alıp takım elbiseyle yedek kulübesine gelmesi dikkat çekti. Bu arada mücadeleyi Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, eşi Revna Demirören ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Futbol Federasyonu'nun eski başkanlarından Haluk Ulusoy da izledi. -TARAFTARLAR ARASINDA GERGİNLİK- Maçta zaman zaman iki takım taraftarları arasında gerginlik yaşandı. Protokol tribünün yan tarafındaki bölümde maçı takip eden Beşiktaşlı taraftarların coşkulu tezahüratına CSKA Sofyalılar sert tepki gösterdi. İlk yarıda iki grup arasındaki atışmalar sonrası polis araya girerek olası gerginliği önledi. Ancak ikinci yarıda da yaşanan atışmaların ardından taraftarlar birbirlerine pet şişe attı. Beşiktaşlı taraftarlar, galibiyetin ve 2. tura yükselmenin coşkusunu maç sonrası coşkuyla yaşadı. Bu arada Beşiktaş, mücadelenin ardından İstanbul'a dönmek üzere stattan ayrıldı. Öte yandan Beşiktaş'ın sakat oyuncularına Nobre, Tabata ve Cenk de katıldı. Nobre'nin sağ diz iç yan bağlarında esneme olduğu ve MR'ının çekileceği, Tabata'nın ise sol diz iç yan bağlarında aynı sorunun bulunduğu öğrenildi. Cenk'in ise sırt ve bel kasığında spazm olduğu bildirildi. Beşiktaş, 2. tura yükseldiği için 200 bin Avro kazanacak. Sezon başından beri başarılı sonuçlar alan siyah-beyazlı kulübün, Avrupa'daki gelirinin şu ana dek 10 milyon Avroyu bulduğu öğrenildi.