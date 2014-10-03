Beşiktaş'ı yıkım ve betonlaşma bekliyor

İstanbul’da ilerleyen kentsel dönüşüm projeleri bu kez Beşiktaş için hazırlanıyor. İBB ve Beşiktaş Belediyesi’nin yürüttüğü ortak çalışmalar Beşiktaş Meydanı, Ihlamurdere Caddesi, Dereboyu Caddesi, Beşiktaş merkezinde ve bazı mahallelerde ada bazında dönüşümü hedefliyor. Projeler henüz belediye kaynaklarında (site vs.) yayımlanmazken kulaktan kulağa dolaştırılan ve emlak sitelerine servis edilen bilgiler dönüşüm öncesi rantı yükseltiyor.

politeknik.org.tr'nin haberine göre, bir ay aralıklarla emlakbankası.com ve emlakkulisi.com adlı internet sitelerinde Beşiktaş’ta başlatılması düşünülen dönüşüm projelerine dair içerik metni aynı olan haberler çıkarıldı.



Dolmabahçe’deki Başbakanlık Çalışma Ofisi karşısındaki yaklaşık 2 bin metrekarelik alanın, örnek dönüşüm alanı olacağını ilan eden emlak siteleri, TBMM Milli Saraylar Lojmanları, otopark, bankalar ve iş yerlerinin yıkılarak ada bazında dönüşüm yapılacağının bilgisini dolaştırdılar. Sitede, Beşiktaş Meydanı için planlanan “yayalaştırma” projesinin de adı geçiyor.

Meydana beton projesi

Gezi olayları öncesinde İBB’nin projeleri arasında deklare edilen Beşiktaş Yayalaştırma Projesi, Gezi sonrasında rafa kaldırılırken, şimdi Beşiktaş Belediyesi ile birlikte yapılmak üzere yeniden gündeme geliyor.



Projeye göre Deniz Müzesi önünden itibaren araç trafiğinin yer altı tünelleriyle Barbaros Bulvarı üzerine taşınması planlanan projede Beşiktaş Meydanı; betona dönüştürülecek. Araç ve yaya güvenliğini de tehdit eden olası proje, battı çıktılar ve istinat duvarlarıyla, yaya erişimini engelleyen, meydana çıkan tarihi caddelerin ilişkilerini kesen, gerek görsel gerekse yaşamsal ve kültürel bütünlüğü yok eden bir yer altı yaşam projesi halinde hayata geçirilmek isteniyor.

Beşiktaş Belediye Başkanı: Rantı yükselteceğiz

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Beşiktaş’ta yaşanacak dönüşüm için riskli alan kararları çıkartmaya çalıştıklarını bu konuda yıllardır atılmayan adımların Beşiktaş’ı ‘köhne’ bıraktığını söylüyor. Yine el altından çağrısı yapılan esnaf toplantılarında Ihlamurdere Caddesi'ni trafiğe kapatacaklarını, kiraların ve rantın yükseleceğini belirten Hazinedar, Beşiktaş’ı yeni Nişantaşı yapacaklarını ifade ediyor. Hazinedar, “Kiralarınız yükselecek, mallarınızın değeri katlanacak, 250 bin TL olan yerleriniz 2,5 milyon TL olacak. Rantı yülselteceğiz, yepyeni bir Beşiktaş olacak” diyerek, dönüşümün amacını özetliyor.

'Kadir Abi' ile birlikte çalışacak!

Murat Hazinedar, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş için her ortamda “Kadir Abi” diye seslenirken, Beşiktaş’a dair yapılan her türlü projede “Kadir Abi”siyle birlikte çalışacaklarını belirtiyor.



Beşiktaş halkına sorulmadan, kapalı kapılar ardında hazırlanan ve söylentilerle yayılan Beşiktaş dönüşüm projesi, bizzat Murat Hezinedar ve “Kadir Abi”si tarafından planlanıyor.

