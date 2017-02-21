'Beşiktaş'ı yakan hakem hakem' UEFA'dan kesik yedi

Beşiktaş'ın Şampiyonalr Ligi'nde Dinomo Kiev ile deplasmanda oynadığı ve 6-0 kaybettiği maçta verdiği kararlar ile tepki çeken İskoç hakem Craig Tomson, UEFA'dan kesik yedi. Tomson, o günden beri hiçbir Avrupa maçında düdük çalamadı. Tomson'ın kötü performansı UEFA'nın saha gözlemlilerince de rapor edilmişti.

UEFA tarafından 2017 yılı içerisinde herhangi bir uluslararası maça atanmayan Thomson, 25 haftası geride kalan İskoçya Premier Ligi'nde 22 maç yöneterek en fazla maç yöneten iki hakemden biri olmuştu. Craig Thomson ayrıca UEFA'nın 2016 yılı içerisinde açıkladığı 'Elit hakem' kategorisinde yer almasına rağmen UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde görev vermediği ender hakemlerden biri oldu.



Craig Thomson, olaylı Kiev-Beşiktaş maçının ardından, ''Sahada ne gördüysem ona göre düdük çaldım, karar verdim. Hata yaptığıma inanmıyorum. Şundan emin olabilirsiniz, hata yapmış olsaydım, özür dilerdim. Türkleri de kebabı da çok severim. Türkiye'nin güzel bir ülke olduğunu biliyorum. İnsanları da çok sıcakkanlı'' demişti. Yaptığı bu açıklamalar ile tepkilerin dozunu bir adım öteye taşımış.