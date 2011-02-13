Beşiktaş'ı Serdar Özkan yıktı

T24 - Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş, Ankaragücü'ne 1-0 yenilirken galibiyet özlemini 3 maça çıkardı. Siyah-beyazlıları yıkan isim ise eski Beşiktaşlı Serdar Özkan'dı...



Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta mücadelesinde seyircisiz maçta Ankaragücü Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Quaresma ve Guti'nin yokluğuna bir de maçın seyircisiz olması eklenince siyah-beyazlılar maça konsantre olmakta zorlandı. Henüz 1. dakikada Serdar Özkan'ın golüne engel olamayan Beşiktaş, maçtan 1-0 yenik ayrılmak zorunda kaldı. Siyah beyazlılar böylece Bucaspor maçı sonrası oynadığı 3 lig maçından da galibiyet çıkartamamış oldu.



Maça Ankaragücü çok hızlı başladı. Ankara ekibi henüz 1. dakikada golü buldu. Sağ kanattan gelişen atakta Sapara ceza sahasına güzel bir orta yaptı, Serdar Özkan da aynı güzellikle bir voleyle topu ağlara yolladı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Bu dakikadan sonra Beşiktaş beraberlik golünü bulmak için saldırırken, Ankaragücü hızlı gelişen kontrataklarla etkili olmaya çalıştı.



İlk yarı boyunca istediklerini yapamayan Beşiktaş karşısında Ankaragücü Serdar Özkan ve Sapara'yla gole yaklaştı ancak ikinci golü bulmayı başaramadı.



İkinci yarı Beşiktaş çok etkili başladı. 55. dakikada İsmail Köybaşı'nın uzaktan güzel şutunda kaleci Bora gole izin vermedi. 60. dakikada bu kez Serdar Özkan kendisinin ve takımının 2. golüne çok yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren ve şık bir çalımla rakibinden sıyrılan Serdar'ın vuruşunda top az farkla auta çıktı. Seyircisiz maç olması nedeniyle konsantre olmakta zorlanan Beşiktaş, rakibinin üstüne çok adamla gitti. Son dakikalarda Ernst, Bobo ve Nobre'yle önemli gol pozisyonlarından yararlanamayan siyah-beyazlılar maçtan 1-0 yenilgiyle ayrılmak zorunda kaldı.



Beşiktaş Guti'nin olmadığı bir maçta yine puan kaybederken, ikinci yarıda %76'lık oranla topa sahip olsa da gol atamadı. Siyah-beyazlılarda Almeida etkisiz görünürken, İbrahim Üzülmez ilk yarıdaki oyunuyla taraftarlarını üzdü. Ankaragücü'nde ise Beşiktaş altyapısından yetişen Serdar Özkan, uzun süre sonra bu kadar etkili oynarken, attığı golle de eski takımını yıkan isim oldu.







