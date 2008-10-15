

Gençlerbirliği Basın Sözcüsü Muammer Akyüz, Mustafa Denizli'nin Beşiktaş'a yeni bir ruh getireceğini ancak, Siyah-beyazlı takımı Ankara'dan puansız göndereceklerine inandığını söyledi.



Muammer Akyüz, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörüyle kendilerine karşı daha iddialı bir biçimde sahaya çıkacaklarını belirterek, "Takımlardaki teknik direktör değişiklikleri, takıma yeni bir ruh getirir. Beşiktaş, bu maça yeni hocasıyla yeni bir başlangıç için çok iddialı çıkacak. Zor bir maç olacak. Bizim de son maçta gösterdiğimiz performans, Beşiktaş'ı da yenebileceğimizin bir göstergesi. Zor ve zevkli bir maç olacak. Yakaladığımız çıkışı devam ettirmek ve Beşiktaş'ı Ankara'dan puansız göndermek istiyoruz. Bunun için taraftarlarımızın da desteğine ihtiyacımız var. Maalesef taraftar desteğimiz çok az. Taraftarımız bize bu maçta iyi bir destek verirse, Beşiktaş'ı burada mağlup ederiz" diye konuştu.



Beşiktaş'ın suni çime alışmak için 3 gün önceden Ankara'ya geleceğinin hatırlatılması üzerine Akyüz, "Suni çimin takımların performansını etkilediğini düşünmüyorum. Sonuçta bizde ilk defa bu sezon suni çimde oynuyoruz. Beşiktaş'ın bu zeminden çok etkileneceğini sanmıyorum. İki takımda aynı zeminde oynayacak. Fenerbahçe, Hacettepespor'a mağlup olduktan sonra, bu mağlubiyeti suni çime bağlamıştı. Diğer takımlardan daha fazla suni çimde oynamış olabiliriz ama sonuçta bu çim FIFA ve UEFA'nın onayladığı bir saha" ifadelerini kullandı.



Özellikle savunma bölgesinde sakat oyuncuların çokluğunun sıkıntıya yol açtığının altını çizen Muammer Akyüz, "4 büyüklerin kadrosu bizden daha alternatifli. Yedek kulübeleri bizden daha güçlü. Beşiktaş maçında o mevkide oynayacak arkadaşlarımız, bu şansı çok iyi değerlendirecektir. Bu yüzden ben bunu dezavantaj olarak görmüyorum" dedi.