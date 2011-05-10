Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike

T24 - Kadrosunda dünyaca ünlü yıldızları bulunduran, ancak şu an için ilk 4'ün dışında kalan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı kazanamazsa 10 yıl sonra ilk kez Avrupa kupalarından uzakta kalacak.

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarın yapılacak final maçı sonunda kupayı kazanacak ekip, aynı zamanda Türkiye’yi gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi’nde temsil edecek 3 takımdan biri olacak.

Kupa finalistleri Beşiktaş ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor, kupayı kazanmaları durumunda yeni sezonda play-off aşamasından itibaren UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek. Play-off turunu geçmeleri durumunda ise gruplara kalma hakkını kazanacak.

UEFA Avrupa Ligi’nde yeni sezonda play-off aşamasındaki maçların tarihleri henüz belli olmadı. Bu turda müsabakalar bu sezon 19 ve 26 Ağustos 2010’da yapıldı.

Bu bakımdan, kupa şampiyonunun, lig üçüncüsü ve dördüncüsünün ikinci ve üçüncü eleme turundan UEFA Avrupa Ligi’ne katılıp, dolayısıyla sezonu erken açma olasılığı bulunmuyor.

Beşiktaş, geçen sezonu ligde 4. olarak tamamladığı için, bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde 2. ön eleme turu maçlarını 15 ve 22 Temmuz’da oynayıp, bu nedenle sezonu erken açmak zorunda kalmıştı.



Kupa, Avrupa'ya çıkış bileti

İki ekip de kupayı, aynı zamanda Avrupa’ya çıkış bileti olarak görüyor.

Spor Toto Süper Lig’de 32. hafta maçları sonunda 47 puanla 6. sırada bulunan Beşiktaş, kupayı alamaması durumunda, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi’ne katılabilmek için Ligi 4. bitirmek zorunda.

Son Bursaspor maçı iptal edilen siyah-beyazlı ekip, Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun bu maçta Beşiktaş’ı 3-0 hükmen galip sayması durumunda bile puanını 50’ye çıkaracak. Beşiktaş’ın lig dördüncülüğü için önündeki iki rakibi Bursaspor ve Gaziantepspor’un ise 55 puanları var. Yani Beşiktaş, Bursaspor maçında 3 puan verilmesi durumunda bile, son 2 haftaya bu iki rakibinden 5 puan geride girecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise ligde 41 puanla 9. sırada yer alıyor. Lacivert-turunculu ekibin, kupayı alamaması durumunda, ligi 4. sırada bitirerek, tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılma olasılığı matematiksel olarak bulunmuyor.



Beşiktaş'ı bekleyen tehlike

Beşiktaş, eğer kupayı kazanamazsa, çok büyük olasılıkla, 10 sezon sonra Avrupa kuplarında mücadele edemeyecek.

Kadrosunda dünyaca ünlü isimleri bulunduran ve gelecek sezon için de yıldız arayışında olan siyah-beyazlılar, kupayı kazanamayıp, ligi de ilk 4’te bitiremezse, yeni sezonda Avrupa kupalarında yer alamayacak.

Beşiktaş en son 2000-2001 sezonunda ligi 4. sırada bitirip, 2001-2002 sezonunda Avrupa kupalarında yer alamamıştı.



Kazanan TFF Süper Kupa maçı oynayacak

Yarınki finalde kupayı kaldıracak ekip, aynı zamanda lig şampiyonu ile TFF Süper Kupa maçı oynamaya hak kazanacak.

Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan ekiple, Spor Toto Süper Lig şampiyonunu karşı karşıya getirecek TFF Süper Kupa maçının tarihi henüz belli olmadı. Ancak kupa, genellikle yeni sezon başlamadan önceki hafta oynanıyor.

Beşiktaş, Futbol Federasyonu tarafından eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında son 5 sezonda düzenlenen TFF Süper Kupa’da 3 maç yaparken, 1 kez kupayı müzesine götürdü.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise tarihindeki ilk Türkiye Kupası finalini kazanıp, ilk kez TFF Süper Kupa maçı oynamamak için mücadele edecek.