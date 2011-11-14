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Spor

Beşiktaş, Guti ile yollarını ayırıyor İSTANBUL (A.A)

14 Kasım 2011 19:44

-Beşiktaş, Guti ile yollarını ayırıyor İSTANBUL (A.A) - 14.11.2011 - Beşiktaş, İspanyol futbolcu Guti Hernandez ile yollarını ayırıyor. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada ülkesine giden ve henüz İstanbul'a dönmeyen Guti Hernandez için Beşiktaş yönetiminin avukatlarıyla görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. Siyah-beyazlıların, Guti'ye bu sezon alacağı ücret olan 2 milyon 700 bin avronun yarısını vererek sözleşmeyi karşılıklı fesh etmeyi önerdiği öğrenildi. Yönetimin, Guti'nin avukatlarından haber beklediği, bu teklifin kabul edilip imzaların atılması durumunda, Guti ile Beşiktaş'ın yollarının ayrılacağı bildirildi. Siyah-beyazlıların geçen sezon başında İspanya'nın Real Madrid takımından transfer ettiği Guti Hernandez, bu sezon fazla forma şansı bulamamış ve sadece 3 resmi maçta forma giymişti.

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