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Spor

Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL,(DHA) -  Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe ile perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti

17 Nisan 2018 23:13

İSTANBUL,(DHA) - 

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe ile perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5\'e 2 çalışması ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik çalışmasının yer aldığı program, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 18.00\'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

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