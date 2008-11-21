Beşiktaş'a yeni forvet



Beşiktaş Cola Turka, Letonya'nın Ventspils takımının ABD'li forveti Jimmy Baxter'ı kadrosuna kattı.





Beşiktaş Cola Turka Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Jimmy Baxter'ı transfer etti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Letonya'nın Ventspils takımında oynayan Jimmy Baxter, 1.99 metre boyunda ve 92 kilo.



ABD Florida doğumlu olan 27 yaşındaki sporcu, forvet mevkinde oynuyor. Baxter, geçen sezon Ventspils forması ile ULEB Kupası'nda 19.2 sayı ve 5 ribaunt ortalamasıyla oynadı.

