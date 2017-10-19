Beşiktaş'a Vida müjdesi

Hırvat oyuncu erken gelecek

İSTANBUL, (DHA)

Beşiktaş\'ın devre arasında takıma katılması için anlaşma sağladığı Domagoj Vida\'dan sevindirici bir haber geldi.

Dinamo Kiev\'in yüksek bonservis ücreti istemesi nedeniyle yaz döneminde Vida transferini gerçekleştirmeyen Beşiktaş yönetimi, devre arasını beklemeye koyulmuştu. Vida ile her konuda anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, kulübüyle olan sözleşmesi Ocak ayında sona erecek Hırvat oyuncuyu bonservissiz olarak kadrosuna katacak.

1 AY ERKEN GELECEK

Devre arasında Beşiktaş\'a katılması beklenen 28 yaşındaki futbolcunun, takıma daha erken katılacağı öğrenildi. Dinamo Kiev formasıyla son maçına 9 Aralık\'ta çıkacak olan başarılı stoper ardından İstanbul\'a gelerek Beşiktaş ile çalışmalara başlayacak. Bu sezon Ukrayna Ligi\'nde 7 maça çıkan Vida, 1 kez rakip fileleri havalandırdı.