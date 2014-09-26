Beşiktaş'a UEFA yaptırımı yolda

Finansal Fair-Play kriterlerine uymadıkları gerekçesiyle birçok takım hakkında inceleme başlatan UEFA, Beşiktaş'ı listeye aldı.

UEFA'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada Finansal Kontrol Komitesi; Beşiktaş JK, AS Monaco FC, AS Roma, FC Inter, FC Krasnodar, Liverpool FC ve Sporting Lizbon hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.

UEFA kulüplerden ek raporlar istedi

2012- 2013 sezonu için takımların gönderdikleri faaliyet raporlarında açkılanan zararın, olması gereken rakamdan fazla olduğunu açıklayan UEFA, Ekim Kasım aylarında bu kulüplerden ek raporlar istendiğini ve bu raporlar doğrultusunda yapılacak değerlendirilmeler sonrası kararın verileceğini bildirdi.