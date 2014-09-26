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Spor

Beşiktaş'a UEFA yaptırımı yolda

UEFA, Beşiktaş kulübü hakkında Finansal Fair-Play çerçevesinde soruşturma başlattığını duyurdu

26 Eylül 2014 16:31

Finansal Fair-Play kriterlerine uymadıkları gerekçesiyle birçok takım hakkında inceleme başlatan UEFA, Beşiktaş'ı listeye aldı.

UEFA'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada Finansal Kontrol Komitesi; Beşiktaş JK, AS Monaco FC, AS Roma, FC Inter, FC Krasnodar, Liverpool FC ve Sporting Lizbon hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.

 

UEFA kulüplerden ek raporlar istedi

 

2012- 2013 sezonu için  takımların gönderdikleri faaliyet raporlarında açkılanan zararın, olması gereken rakamdan fazla olduğunu açıklayan UEFA, Ekim Kasım aylarında bu kulüplerden ek raporlar istendiğini ve bu raporlar doğrultusunda yapılacak değerlendirilmeler sonrası kararın verileceğini bildirdi.

 

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