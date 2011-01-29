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Spor

Beşiktaş'a TT Arena'da oynama izni çıkmadı

Beşiktaş’ın, Fiyapı İnönü Stadı’nı yeniden inşa etmeyi planladığı tarihte maçlarını G.Saray’ın yeni stadında oynama talebine olumsuz yanıt v

29 Ocak 2011 02:00

T24 - Galatasaray, Beşiktaş’ın, Fiyapı İnönü Stadı’nı yeniden inşa etmeyi planladığı tarihte maçlarını G.Saray’ın yeni stadı Türk Telekom Arena’da oynama talebine olumsuz yanıt verdi.

G.Saray Yönetim Kurulu Üyesi Murat Yalçındağ, Beşiktaşlı yöneticilerin statlarını yapacakları tarihteki maçlarını Türk Telekom Arena’da oynamak istediklerini duyduklarını belirtirken, “Biz Beşiktaş’ı ancak evimizde oynayacağımız maçta misafir etmekten memnun oluruz. Sadece bu kadar olabilir” diyerek, bu talebi kabul etmeyeceklerini bildirdi.


Taraftardan çekiniyorlar

Radyospor’a konuşan Beşiktaş Genel Sekreteri Fahrettin Curoğlu ise, “Biz, Türk Telekom Arena Stadı’nda oynamak istiyoruz . En azından hepsi olmasa önemli karşılaşmaları. Ancak G.Saray Yönetimi buna sıcak bakmıyor. G.Saray Başkanı Adnan Polat’la bizzat görüştüm. Sanırım taraftarından çekindiği için bu işin olmasının zor olduğunu söyledi” dedi.



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