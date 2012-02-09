Beşiktaş'a son dakika soku!

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Spor Toto Süper Lig'de 26'ncı haftanın açılış maçında Sivasspor, Beşiktaş'ı konuk etti.Ligin flaş takımlarından Sivasspor ile ligdeki son 3 maçından mağlup ayrılan Beşiktaş arasındaki puan mücadelesine, soğuk ve kar yağışlı havaya rağmen futbolseverler ilgi gösterdi.Beşiktaş’ın Braga ile Salı günü oynayacağı UEFA Avrupa Ligi mücadelesi nedeniyle bugüne çekilen maçın ilk yarısının son anlarında Tomas Sivok’la öne geçen Beşiktaş, eksiklerine rağmen uzun süre karşılaşmayı önde götürdü.Maçın bitimine 4 dakika kala Sivassporlu Erman Kılıç'ın mükemmel şutuna engel olamayan Beşiktaş, 3 hafta sonra puanla tanışmış oldu.ALTTAN ISITMALI ZEMİNMaç öncesinde başlayan yoğun kar yağışı etkili oldu. Yağışın etkisiyle saha zeminini kaplayan kar birikintileri görevlilerce temizlendi. Zemin, yoğun kar yağışına rağmen alttan ısıtma sistemi sayesinde karşılaşmaya hazır hale getirildi. Zeminde kar birikintisi ve buz tabakası olmadığı gözlendi.Kar yağışının etkisini devam ettirdiği maç sırasında, hava sıcaklığı skorborda eksi 3 derece olarak yansıdı. Bu arada, basın tribününde görev yapan bazı medya mensuplarının elektrikli ısıtıcı ile ısınmaya çalıştıkları gözlendi.'İYİ Kİ DOĞDUN BÜYÜK BAŞKAN'Sivassporlu taraftarlar, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında temmuz ayından bu yana Metris Cezaevinde tutuklu bulunan ve 22 Ocak 1965 doğumlu olan Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz için tribünde “İyi ki doğdun büyük başkan” yazılı pankart açtı.BEŞİKTAŞ'TA 8 EKSİKSakat ve cezalı oyuncuları nedeniyle kadro sıkıntısı yaşayan Beşiktaş, Sivasspor karşısına 8 oyuncusundan eksik çıktı. Fenerbahçe derbisinde de bazı as oyuncularından yoksun mücadele eden Beşiktaş'ta teknik direktör Carlos Carvalhal, kadro kurmakta güçlük çekti.Carvalhal, Fenerbahçe maçında ilk 11'de şans verdiği Simao Sabrosa ve Ersan Gülüm ile Mehmet Akyüz, Sidnei Da Silva, Edu, Ekrem Dağ ve genç kaleci Umut Kaya'yı yedek soyundurdu.FERNANDES TAKIMDAKİ YERİNİ ALDIKırmızı kart cezası nedeniyle son 2 lig maçında forma giyemeyen Portekizli oyuncu Manuel Fernandes, Sivasspor karşısında takımdaki yerini aldı.Kayserispor ile deplasmanda oynanan maçta kırmızı kart gören futbolcu, 2 maçlık cezası nedeniyle Mersin İdmanyurdu ve Fenerbahçe maçlarında forma giyememişti.Beşiktaş, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nca (PFDK), Mersin İdmanyurdu maçında kırmızı kart gören ve rakip takım oyuncusuna yönelik faulü nedeniyle takdiren 2 resmi müsabakadan men cezası verilen Portekizli oyuncu Ricardo Quaresma'dan da yoksun bir kadroyla mücadele etti.Kart cezası nedeniyle geçen haftaki Fenerbahçe derbisinde de forma giyemeyen Portekizli oyuncu Quaresma, 2 maçlık cezasını Sivasspor maçıyla tamamlayacak.Quaresma'nın yanı sıra Hugo Almeida, Rüştü Reçber, Roberto Hilbert, İsmail Köybaşı, Julio Alves, Mehmet Aurelio ve Atınç Nukan, sakatlıkları nedeniyle Sivasspor karşısında forma giymedi.Öte yandan, Beşiktaş'ta 3'er sarı kartı bulunan Simao Sabrosa ve İbrahim Toraman, Sivas deplasmanında da sarı kart görmeleri durumunda cezalı olacak ve gelecek haftaki Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.Sivasspor ise Beşiktaş karşısına sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Hayrettin Yerlikaya dışında tam kadroyla çıktı. Teknik direktör Rıza Çalımbay, Mersin İdmanyurdu karşısında deplasmanda 5-1 kazanan kadroda tek değişiklik yaparak, Faty'nin yerine sağ bekte Uğur Kavuk'a görev verdi. Çalımbay, kaleci Atilla Koca ile Mehmet Nas, Cihan Özkara, Jasques Faty, Murat Akça, Kağan Konuk ve Ricardo Pedreiel Suarez'i de yedekler arasında bekletti.