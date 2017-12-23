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Spor

Beşiktaş'a Sivasspor'dan ağır darbe

Deplasmanda Sivasspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş kritik bir puan kaybı yaşadı

23 Aralık 2017 21:30

Süper Lig’in 17. haftasında Sivasspor’a konuk olan Beşiktaş, ev sahibi ekibe 2-1 mağlup olarak zirve yarışının kızıştığı haftalarda kritik bir puan kaybı daha yaptı.

Maça istekli başlayan Beşiktaş 4. dakikada golü Pepe ile golü bulsa da Portekizli stoperin ağlara giden vuruşu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Pepe’nin vuruşundan sadece 2 dakika sonra 6. dakikada  Arouna Kone'nin uzak mesafeden şutunu tamamlayan Rybalka ile golü bulan Sivasspor 1-0 öne geçti.

Golden sonra oyundan kopmayan Beşiktaş, 25. dakikada ceza sahası içinde Mattias Bjaersmyr tarafından düşürülen Talisca ile penaltı kazandı. Topun başına geçen Negredo eşitliği sağlayan isim oldu.

İlk yarı bu skorla sona ereken, Beşiktaş ikinci yarıya Negredo-Cenk değişikliği ile başladı.

Beşiktaş öne geçmek için kanatlardan üst üste ortalar ile pozisyon ararken defansa çekilmeyen Sivasspor maç boyunca bulduğu pozisyonlar ile siyah-beyazlıları zorlamaya devam etti.

Beşiktaş 69. dakikada Atiba-Oğuzhan ve 80. dakikada Quaresma-Lens değişikliği ile skoru değiştirmek için çabalasa da 61. dakikada Bifouma’nın yerine oyuna dahil olan Cyriac ile 83. dakikada golü bulan Sivasspor maçtan galip ayrıldı.

Sivasspor kalecisi Tolgahan Acar yaptığı kritik kurtarışlarla maça damgasını vurdu.

Bu mağlubiyetle Beşiktaş 30 puanla 4. sırada kalırken, puanını 23'e yükselten Sivasspor 9. sıradaki yerini korudu.

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