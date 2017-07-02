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Spor

Beşiktaş'a Sırp yıldız iddiası

31 yaşındaki oyuncunun adı geçen sezon da siyah-beyazlı kulüp ile anılmıştı

02 Temmuz 2017 12:32

Transfer sezonu başından beri Şenol Güneş'in de isteği ile stoper arayan Beşiktaş için Sırp basınında önemli bir iddia öne sürüldü. Sırp spor gazetesi Mozzart Sport, milli futbolcuları Aleksandar Kolarov'un Beşiktaş ile anlaştığını iddia etti.

Mozzart Sport'un haberine göre; siyah-beyazlılar, Manchester City forması giyen 31 yaşındaki Sırp oyuncuyla 3 yıllığına anlaştı. İngiliz ekibinde hem Güneş'in istediği tarzda sol stoper oynayabilen hem de sol bek oynayan oyuncunun takıma dahil olmasının Adriano'nun Çin'e transferinin söz konusu olması halinde kesinleşeceği de bilgiler arasında.

Adı geçen sezon da Beşiktaş ile anılan savunmacı, geçilen sezonda Manchester City formasıyla tüm kulvarlarda 40 maça çıkan Kolarov, 1 gol ve 3 asist kaydetti.

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