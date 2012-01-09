-Beşiktaş'a seyircisiz oynama cezası İSTANBUL (A.A) - 09.01.2012 - Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş'a, Spor Toto Süper Lig'de Eskişehirspor ile yaptığı maçta, taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle, 1 maç seyircisiz oynama ve 60 bin lira para cezası verdi. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, PFDK, Beşiktaş'a, ''taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan dolayı ve bu eylemin aynı sezon içerinde 4. kez gerçekleştirilmesi'' nedeniyle, 1 maç seyircisiz oynama ve 60 bin lira para cezası uyguladı. Kurul Eskişehirspor Kulübü'ne de, aynı karşılaşmada, ''yedek forma seti bulundurmaması'' nedeniyle 5 bin lira para cezası verdi.