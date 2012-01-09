T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş'a seyircisiz oynama cezası İSTANBUL (A.A)

09 Ocak 2012 21:14

-Beşiktaş'a seyircisiz oynama cezası  İSTANBUL (A.A) - 09.01.2012 - Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş'a, Spor Toto Süper Lig'de Eskişehirspor ile yaptığı maçta, taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle, 1 maç seyircisiz oynama ve 60 bin lira para cezası verdi.  Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, PFDK, Beşiktaş'a, ''taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan dolayı ve bu eylemin aynı sezon içerinde 4. kez gerçekleştirilmesi'' nedeniyle, 1 maç seyircisiz oynama ve 60 bin lira para cezası uyguladı.  Kurul Eskişehirspor Kulübü'ne de, aynı karşılaşmada, ''yedek forma seti bulundurmaması'' nedeniyle 5 bin lira para cezası verdi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24