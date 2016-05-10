T24 LogoT24 Logo
Spor

"Beşiktaş'a şampiyonluğu ellerimizle ikram ettik"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira Başakşehir mağlubiyetinin ardından konuştu

10 Mayıs 2016 14:08

Mağlubiyetle sonuçlanan 2-1'lik Başakşehir- Fenerbahçe karşılaşmasının ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira "Şampiyonluğu Beşiktaş'a kendi ellerimizle verdik" dedi.

NTV’de yer alan habere göre, maç sonrası açıklamalarda bulunan Pereira "Konuşacak çok şey yok. Bu sonucu hak ettik" ifadesini kullanırken şunları söyledi:

"Galatasaray Beşiktaş maçına konsantre olduk ama bu maça daha az konsantreydik! İlk yarıda zayıf bir takım görüntüsü sergiledik. Şampiyonluk şansımızı sürdürebilmek için kendi maçlarımızı kazanmamız gerekiyordu. Beşiktaş'a şampiyonluğu kendi ellerimizle ikram ettik. Sorumluluğu kabul ediyorum." 

 

"Şampiyonluğu hak eden bir takım değildik sahada"

 

Nani'nin "Sezon başında ve ortasında takım değildik" sözlerini "Nani'nin kendi bileceği iştir; sözleri onun sorumluluğundadır. Ne demek istedi bilmiyorum. Şampiyonluğu hak eden bir takım değildik sahada" yorumuyla değerlendiren Pereira, önümüzdeki sezon takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili soruya ise cevap vermedi. 

 

ETİKETLER

fenerbahçebeşiktaşşampiyonbaşakşehirderbikarşılaşma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24