"Beşiktaş'a şampiyonluğu ellerimizle ikram ettik"

Mağlubiyetle sonuçlanan 2-1'lik Başakşehir- Fenerbahçe karşılaşmasının ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira "Şampiyonluğu Beşiktaş'a kendi ellerimizle verdik" dedi.

NTV’de yer alan habere göre, maç sonrası açıklamalarda bulunan Pereira "Konuşacak çok şey yok. Bu sonucu hak ettik" ifadesini kullanırken şunları söyledi:

"Galatasaray Beşiktaş maçına konsantre olduk ama bu maça daha az konsantreydik! İlk yarıda zayıf bir takım görüntüsü sergiledik. Şampiyonluk şansımızı sürdürebilmek için kendi maçlarımızı kazanmamız gerekiyordu. Beşiktaş'a şampiyonluğu kendi ellerimizle ikram ettik. Sorumluluğu kabul ediyorum."

" Şampiyonluğu hak eden bir takım değildik sahada "

Nani'nin "Sezon başında ve ortasında takım değildik" sözlerini "Nani'nin kendi bileceği iştir; sözleri onun sorumluluğundadır. Ne demek istedi bilmiyorum. Şampiyonluğu hak eden bir takım değildik sahada" yorumuyla değerlendiren Pereira, önümüzdeki sezon takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili soruya ise cevap vermedi.