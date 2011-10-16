-Beşiktaş'a sakat futbolculardan kötü haber İSTANBUL (A.A) - 16.10.2011 - Beşiktaş'a, Kayserispor ile yapılan Spor Toto Süper Lig maçında sakatlanan kaleci Rüştü Reçber ve kaptan İbrahim Toraman'dan kötü haber geldi. Sol diz çapraz bağlarında zorlanma ve ödem olan Rüştü'nün tedavisinin 4 hafta süreceği, burnu kırılan İbrahim Toraman'ın ise yarın ameliyat olacağı açıklandı. Beşiktaş Kulübü doktoru Devrim Urgun, Kayserispor maçının ilk yarısında sakatlanan ve ikinci yarıda oyuna devam edemeyen Rüştü ile ilgili olarak, ''Rüştü Reçber'in, Acıbadem Maslak Hastanesi'nde çekilen MR sonrasında sol diz ön çapraz bağında korkulduğu gibi yırtık olmadığı, fakat aşırı zorlanma ve ödem bulgusu olduğu gözlendi. Tecrübeli oyuncumuzun tedavisine hemen başlandı. Rüştü'nün tedavisi 4 hafta sürecek'' ifadelerini kullandı. Urgun, burnu kırılan takım kaptanı İbrahim Toraman'ın da yarın sabah Acıbadem Maslak Hastanesi'nde ameliyat olacağını söyledi.