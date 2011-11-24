-Beşiktaş'a saha kapatma cezası İSTANBUL (A.A) - 24.11.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), gerçekleştirdiği toplantıda kulüplere ceza yağdırdı. Kurul, Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbi maçında yaşanan taraftar olayları nedeniyle Beşiktaş Kulübü'ne 1 maç saha kapatma cezası verirken, ayrıca siyah-beyazlı kulübünün aynı nedenlerden toplam 235 bin lira para cezası almasına karar verdi. Beşiktaş Kulübü'nün yanı sıra Galatasaray da derbi mücadelesinde yaşanan olaylar nedeniyle cezalar aldı. Sarı-kırmızılı takımın futbolcusu Felipe Melo, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men cezası alırken, kulüp de devre arası süresinin aşılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle kurul tarafından 5 bin lira para ile cezalandırıldı. PFDK, Fenerbahçe'nin, taraftarların neden olduğu çirkin tezahürat ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması gerekçeleriyle toplam 75 bin lira para cezası almasını kararlaştırdı.