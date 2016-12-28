Beşiktaş'a Rıza Çalımbay engeli

Antalyaspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın Beşiktaş'ın Eto'o teklifine sıcak bakmadığı ve bu kararını yönetime de bildirdiği öne sürüldü.

Antalyaspor yönetimininde Çalımbay'ın istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüttüğü ve bu kapsamda2 yıl Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Galatasaraylı Salih Dursun için ön anlaşma yaptığı bilgisi verildi.

Salih Dursun, 21 Şubat 2016'da Trabzonspor formasıyla İstanbul'da oynanan Galatasaray maçında takım arkadaşı Luis Pedro Cavanda'ya kırmızı kart gösteren hakem Deniz Ateş Bitnel'in elinden kırmızı kartı alıp hakeme 'dışarı' işareti yapmıştı.