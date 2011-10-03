-Beşiktaş'a Quaresma şoku İSTANBUL (A.A) - 03.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'de bu akşam saat 20.00'de Gaziantepspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta milli takıma çağrılan Quaresma, İstanbul'a döndü. Gaziantepspor ile karşılaşmak üzere Gaziantep'e giderek maç saatini beklemeye başlayan Beşiktaş'ta Quaresma şoku yaşanıyor. Portekiz Milli Takımı'na davet edilen Quaresma, takımdan apar topar ayrılarak İstanbul'a döndü. Slovakya Milli Takımı'nda forma giyen Holosko ile Avusturya Milli Takımı oyuncusu Ekrem Dağ için de benzer bir durum ortaya çıkabileceği kaydedildi. Keçeli: "Erteleme talebinde bulunabiliriz" Beşiktaş İkinci Başkanı Metin Keçeli, ülkelerinin milli takımlarına çağrılan futbolcularla ilgili durum değerlendirmesi yaptıklarını, kulüp başkanı Yıldırım Demirören'in duruma göre sabah Futbol Federasyonu'na Gaziantepspor maçının ertelenmesine ilişkin talepte bulunabileceklerini bildirdi. Metin Keçeli, yaptığı açıklamada, Çek futbolcu Sivok'un milli maç davetinin gelmesi üzerine kadroya dahil edilmediğini kaydederek, şunları söyledi: ''Quaresma için davet, kafile Gaziantep'e gitmesinden sonra ulaştı. Holosko ve Ekrem konusunda henüz bir netlik yok. Avrupa'daki diğer futbol federasyonları pazartesi gününe maç koymamış. UEFA Avrupa Ligi oynayanlar, en geç pazar günü maçlarını oynamış. Biz Stoke City maçını perşembe günü oynadık. Cuma günü İstanbul'da döndük. Maç pazartesi günü olduğu için pazar günü Gaziantep'e gittik. Gelişmeleri takip ediyoruz. Başkan konuyu inceletiyor. Duruma göre Futbol Federasyonu'na erteleme talebinde bulunabiliriz.'' Metin Keçeli, Portekiz Futbol Federasyonu'na Quaresma'nın Gaziantepspor maçından sonra milli takıma gitmesi konusunda bir talepte bulunulduğunu ancak ülke federasyonunun bunu kabul etmediğini ve yıldız oyuncuyu istediğini söyledi.