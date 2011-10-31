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Spor

Beşiktaş'a Norveçli hakem İSTANBUL (A.A)

31 Ekim 2011 14:49

-Beşiktaş'a Norveçli hakem İSTANBUL (A.A) - 31.10.2011 - Beşiktaş'ın, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla 3 Kasım Perşembe günü yapacağı UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçının hakemleri belirlendi. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Fiyapı İnönü Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, Norveç Futbol Federasyonu'ndan Tommy Skjerven yönetecek. Skjerven'in yardımcılıklarını Steinar Holvik ile Geir Age Masovn Holen yapacak. Brage Sandmoen ile Anders Johansen'in ilave yardımcı hakem olarak görev yapacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Trond Ivar Dovle oldu.

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