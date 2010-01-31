Beşiktaş'a Mustafa Denizli sürprizi

T24 - Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, kontrol amacıyla yarın Alman Hastanesi’nde anjiyo olacak. Çıkabilecek kötü bir sonucun “by-pass”a kadar gitmesinden endişe ediliyor.





Beşiktaş’ta Teknik Direktör Mustafa Denizli, yarın anjiyo olacak.



Milliyet'in haberine göre, kamuoyundan gizlenen ve kimsenin duymaması için büyük bir gizlilik içerisinde yürütülen kontrollerde, Denizli’nin durumundan şüphelenen doktorların, anjiyo olmasına karar verdikleri öğrenildi.



Son dönemde siyah-beyazlıların üst üste aldığı başarısız sonuçların ardından strese giren ve büyük sıkıntı yaşayan Mustafa hocanın, kontrol amacıyla sağlık kuruluna başvurduğu, doktorlarının da anjiyo olmasına karar verdikleri ifade edildi.



Alman Hastanesi’nde yarın kontrol altına alınacak olan Mustafa Denizli, herhangi bir sorun yaşamaması durumunda hemen takımının başına dönecek. Ancak anjiyodan çıkacak olumsuz bir sonuç herkesi korkutuyor. Siyah-beyazlıların teknik patronunda, bir sorun yaşanması durumunda, stent takılabileceği ya da by-pass olabileceğine de işaret edildi.





Anjiyo nedir?



Herhangi bir damar sisteminin görüntülenmesi, damardaki kan akımının nasıl olduğu, darlık, tıkanıklık gibi sorunların olup olmadığının araştırılması demektir. Vücudun tüm damarları için anjiyografik işlemler yapılabilir. Bunlardan kalp damarlarını incelemek için yapılana koroner anjiyografi denir.







