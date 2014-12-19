Beşiktaş'a kupada Rize'den soğuk duş: 0-1

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası F Grubu'ndaki ikinci maçında Çaykur Rizespor'u Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk etti. Çaykur Rizespor mücadeleyi Lomana LuaLua'nın 44. dakikada penaltıdan kaydettiği golle 1-0 kazandı.

Spor Toto Süper Lig'de 5 haftadır kazanan, UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu yenilgisiz kapatan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da ilk maçından 3 puan alan Beşiktaş, resmi karşılaşmalarda, 9 maç sonra yenilgiyle tanışmış oldu. Siyah-beyazlılar resmi maçlardaki son yenilgisini 2 Kasım'da Fenerbahçe'ye 2-0 yenilerek almıştı.

Karşılaşmanın ilk tehlikeli pozisyonu Çaykur Rizespor'dan geldi. Beşiktaş'ın kullandığı köşe vuruşundan sonra hızlı gelişen atakta Lomano LuaLua'nın pasıyla kaleye hareketlenen Liban Abdi, ceza sahası içine girer girmez sol ayağı ile şutunu çekti ancak top yandan dışarı çıktı.

18. dakikada ise Beşiktaş gole çok yaklaştı. Serdar Kurtuluş ceza sahasının sağ çaprazında topla hareketlenip sol ayağıyla kaleyi gördü. Serdar'ın sert şutu üst direkten oyun alanına geri döndü.

19. dakikada Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup bu kez uzaktan bir şut denedi ama başarılı futbolcu çerçeveyi bulamadı.

40. dakikada kazanılan serbest vuruş sonrası topun başına geçen İsmail Köybaşı şutunu çekti ama kaleyi bulamadı.

44. dakikada Çaykur Rizespor penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Sağ kanattan atılan pasa hareketlenen Lomano LuaLua ceza sahası içine topla buluştu. Tecrübeli futbolcu Tolga Zengin'i geçip yerde kaldı ve hakem Kemal Uğurlu, Tolga'nın LuaLua'yı düşürdüğü gerekçesiyle beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen LuaLua, Tolga'nın soluna doğru yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

İlk yarıyı Çaykur Rizespor 1-0 önde tamamladı.

52. Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Oğuzhan Özyakup geliyor. Ceza sahası içine ortasını yaptı ancak kademeye giren Çaykur Rizespor savunmasının uzaklaştırmak istediği topu Kerim Frei kontrol etti ve şutunu çekti. Defanstan seken top tekrar Oğuzhan Özyakup'a geldi. Oğuzhan Özyakup sağ köşe çizgisinden ceza sahası içine ortasını yaptı. Oğuzhan'ın ortasına hareketlenen Atınç Nukan kafa vuruşunu yaptı ama top az farkla üstten dışarı çıktı.

57. dakikada sol kanatta topla buluşan Kerim Frei topu sağına çekerek düzeltti ve şutunu çekti ancak top farklı şekilde dışarı çıktı.

61. dakikada sol kanattan kazanılan Beşiktaş köşe vuruşunda topun başına geçen Kerim Frei ceza sahası içine ortasını yaptı ancak kademeye giren defans oyuncuları topu uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topla buluşan Jose Sosa sağ ayağı ile şutunu çekti ancak Aykut Erçetin parmaklarının ucuyla topu kornere tokatladı.

85. dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Pedro Franco kafa vuruşunu yaptı, top önce kaleci Aykut Erçetin'in ellerine daha sonra da direğe çarparak oyuna geri döndü.

90. dakikada kazanılan serbest vuruş sonrası topun başına geçen Arjantinli yıldız Jose Sosa, ceza sahası içine ortasını açıyor. Topa hareketlenen Atiba Hutchinson kafa vuruşunu yaptı ancak top yandan dışarı çıktı.

90+3. dakikada Çaykur Rizespor ceza sahasında hava topuna çıkan Atınç'la Sezer'in mücadelesinde Atınç yerde kaldı, Beşiktaşlıların penaltı itirazı sonuç vermedi.

Kalan sürede gol sesi çıkmadı ve mücadele Çaykur Rizespor'un 1-0'lık galibiyetiyle tamamlandı.

İlk maçında Sarıyer'i deplasmanda 4-0 yenen Beşiktaş, bu mağlubiyetle 3 puanda kalırken, ilk haftada Adana Demirspor'u 2-1'le geçen Çaykur Rizespor ise puanını 6'ya yükseltti. Beşiktaş, 3. haftada Adana Demirspor'u konuk edecek, Çaykur Rizespor ise Sarıyer'e konuk olacak.