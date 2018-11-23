Beşiktaş'a kötü haber: Yıldız oyuncunun adalesinde yırtık tespit edildi

Beşiktaş Kulübü, Portekiz Milli Takımı'nda yer alan Pepe'nin sağ uyluk arka adalesinde (Biceps) yırtık tespit edildiğini açıkladı.



Portekiz Milli Takımı'nın Polonya ile oynadığı UEFA Uluslar Ligi maçı sırasında sağ uyluk arka adalesinde batma ve ağrı hisseden Pepe'nin Porto'da yapılan muayenesi sonucunda sağ uyluk arka adalesinde (Biceps) yırtık tespit edildiği bildirildi.



Yarın Ankaragücü ile oynanacak maçta forma giyemeyecek olan Pepe'nin İstanbul'a döndüğü ve tedavisine başlandığı belirtildi.

(DHA)

