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Spor

Beşiktaş'a kötü haber, stat inşaatı durduruldu

İnşaatın durdurulma sebebinin geçtiğimiz günlerde yaşanan kaza olduğu öğrenildi

15 Ağustos 2015 19:49

Beşiktaş Vodafone Arena Stadı inşaatı geçici olarak yine durduruldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri bu sabah stat inşaatına giderek çalışmaların geçici olarak durdurulduğu kararının yetkililere bildirdi.

Bu kararın, iki hafta önce meydana gelen ve 2 işçinin yaralanmasıyla sonuçlanan iş kazası yüzünden alındığı öğrenildi.

2-3 gün geçici olarak durdurulan stat inşaatı,iş güvenliğini sağlayan firma ve bakanlık yetilileri ile yapılacak toplantıda alınacak yeni iş güvenliği kararları sonrası tekrar başlayacak. Bu kararın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Beşiktaş Kulübünden iş güvenliğini artırması yönünde taleplerde bulunması üzerine alındığı öğrenildi.

 

Beşiktaş’tan açıklama

 

Yaşanan bu gelişmenin ardından siyah beyazlı kulüp de internet sitesi üzerinden konu hakkında bir açıklama yaptı. Beşiktaş açıklamasında şu satırlara yer verildi;

"Vodafone Arena inşaat çalışmalarında, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümleri çerçevesinde iş güvenliğinin artırılması konusunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri ile kulübümüz ve iş güvenliği konusunda yetkili firmamız ortaklaşa çalışma yapmaktadır. Bu tedbirlerin kısa sürede tamamlanması planlanmakta olup, bu süre zarfında inşaat çalışmalarına ara verilecektir. Hafta içinde tedbirlerin tamamlanarak stadımızda inşaat çalışmalarına yeniden başlanması planlanmaktadır.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

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