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Spor

Beşiktaş'a kötü haber; Caner Erkin sezonu kapattı!

Yıldız futbolcu, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı

23 Nisan 2018 01:10

Caner Erkin, Beşiktaş'ın Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendiği maçın 50. dakikasında sakatlanarak oyunu terk etti. Sağ diz iç yan bağında 2. derece yırtık tespit edilen Caner sezonu kapattı.

Beşiktaş'tan Caner açıklaması Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada;

"E.Y. Malatyaspor maçında sakatlanan oyuncumuz Caner Erkin'in yapılan ortopedik muayenesi ve Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR'ı sonucu; sağ diz iç yan bağ (Grade 2) yırtığı tespit edildi. Caner Erkin, özel dizlik ile tedavi edilecektir" denildi

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Caner ErkinBeşiktaşsakatlıksezonu kapattıyan bağları yırtıldı

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