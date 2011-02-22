-BEŞİKTAŞ'A KİEV'DE FRANSIZ HAKEM İSTANBUL (A.A) - 22.02.2011 - Beşiktaş ile Dinamo Kiev arasında 24 Şubat Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. tur rövanş maçını yönetecek hakemler açıklandı. Ukrayna'nın Kiev şehrindeki Valeriy Lobanovskiy Stadı'nda TSİ 22.05'te başlayacak karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Tony Chapron yönetecek. Chapron'un yardımcılıklarını Emmanuel Boisdenghien ve Michael Annonier yapacak. İlave yardımcı hakemlik görevini Clement Turpin ve Said Ennjimi'nin yapacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Fredy Fautrel. -İKİNCİ YARIDAKİ ÇÖKÜŞ- Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısına yaptığı flaş transferlerle iddialı giren Beşiktaş, geride kalan 5 maçta sadece 4 puan toplayarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Ligin ikinci yarısı baz alınarak yapılan puan cetvelinde siyah-beyazlılar, 4 puanla 14. sıraya yerleşerek küme düşme hattının hemen üstünde yer aldı. İkinci yarıda sadece 1 galibiyet alabilen siyah-beyazlılar, 3 yenilgi, 1 de beraberlik elde ederken 9 gol attı ve kalesinde de 9 gol gördü. -FENERBAHÇE ZİRVEDE- Spor Toto Süper lig'de ikinci yarının en başarılı takımı ise 5 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler, ikinci yarıda 15 puan toplarken, lider Trabzonspor ile 9 olan puan farkını 22. hafta sonunda 2'ye indirmeyi başardı. Fenerbahçe, 5 maçta 12 gol atarken kalesinde ise sadece 3 gol gördü.