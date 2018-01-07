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Spor

"Beşiktaş'a karşı tüm gücümüzle oynamalıyız"

Bayern Münih teknik direktörü Jupp Heynckes, Şampiyonlar Ligi hakkında değerlendirmelerde bulundu

07 Ocak 2018 16:55

Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes, devre arası hazırlıklarını sürdürdükleri Doha'da düzenlediği basın toplantısında Şampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş eşleşmesini ve turnuvadaki şampiyonluk şanslarını değerlendirdi.

"Beşiktaş maçı için henüz önümüzde haftalar var ama onları ilk turda RB Leipzig'e karşı izledim. Gayet iyi bir futbol oynuyorlar. Türkiye'de oynanan maçlarda tribünler tamamiyle dolu oluyor. Bu yüzden tüm gücümüzle orada olmalıyız. Bayern Münih uluslararası seviyede geleneği olan ve Şampiyonlar Ligi'nde hedefleri olan bir takım. Doğal olarak şampiyonluk favorileri arasındayız. Ama bu turnuvada her zaman en iyi seviyenizde oynamalısınız. Real Madrid ve Bayern Münih'teki deneyimlerimle bu sezon 3-4 takımın favori olduğunu söyleyebilirim. Bekleyip göreceğiz."

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Jupp HeynckesBayern MünihBeşiktaşbasın toplantısıDohaŞampiyonlar Ligi

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