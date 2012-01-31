-Beşiktaş'a kar engeli İSTANBUL (A.A) - 31.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş, olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul'a dönemedi. Beşiktaş Kulübü'nün internet sitesinde yer alan açıklamada, futbol takımının, olumsuz hava şartlarından dolayı İstanbul'a dönemediği bildirildi. Yapılan açıklamada, Kayseri'deki sert hava şartlarının, ulaşımı engellemesi nedeniyle İstanbul'a dönemeyen kafilenin, geceyi otelde geçireceği kaydedildi. Bu arada Beşiktaş'ın hava şartlarının düzelmesi halinde bugün İstanbul'a ulaşmaya çalışacağı açıklandı.