Beşiktaş’a Kanadalı forvet

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’ın, ABD MLS Ligi’nde Orlando City forması giyen Kanadalı futbolcu Cyle Larin ile 4.5 yıllığına anlaştığı ileri sürüldü.

Fanatik’te yer alan habere göre siyah-beyazlı ekip, takımın emektar isimlerinden Atiba Hutchinson’ın da önerdiği 22 yaşındaki santrforun transferi konusunda oyuncuyla anlaşma sağladı. Fikret Orman’ın da yaşı dolayısıyla potansiyelini göz önünde bulundurarak sıcak baktığı transferin ocak ayında sonlandırılması bekleniyor.

22 yaşındaki Cyle Larin, geçen sezon Orlando City formasıyla MLS Ligi'nde çıktığı 24 karşılaşmada 11 gol ve 2 asiste imza attı.

Vida da ocakta

Siyah-beyazlı ekibe ocak ayında katılması beklenen bir diğer isim de Domagoj Vida. Kartal’ın ön prensip anlaşmasına vardığı Hırvat stoperin, ocak ayında bonservis bedeli olmadan takıma katılması bekleniyor.

28 yaşındaki başarılı stoper, Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde gruplardan çıkması halinde Avrupa sahnesinde de forma giyebilecek. Beşiktaş’ın 3. olması ve UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam etmesi halinde ise Vida, Dinamo Kiev formasıyla UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele ettiği için kadroya kayıt ettirilemeyecek