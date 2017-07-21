Beşiktaş'a İtalya'dan kötü haber!

Brezilyalı stoperi Marcelo'yu Lyon'a satan ve yeni transferi Pepe'ye partner arayan Beşiktaş'ın bir süredir İngiltere'de Manchester City forması giyen Aleksandar Kolarov ile ilgilendiği biliniyordu. Ancak siyah-beyazlılara bugün İtalya'dan kötü bir haber geldi.

Transfer haberlerindeki 'nokta' tespitleriyle bilinen Skysport muhabiri Gianluca Di Marzio, Rus savunmacının Roma ile anlaştığını ileri sürdü. Di Marzio'nun iddiasına göre; İngiliz ekibinden ayrılmak istediği bilinen 31 yaşındaki savunmacı, Beşiktaş'ın da bulunduğu talipleri arasından önceliği olan Roma ile anlaştı.

Geçen sezon Manchester City formasıyla tüm kulvarlarda 40 maça çıkan 31 yaşındaki Kolarov, 1 gol ve 3 asist kaydetmişti.