-BEŞİKTAŞ'A İLK UYARI İSTANBUL (A.A) - 21.08.2010 - Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 2-0 yenilen Beşiktaş, bu sezon ilk mağlubiyetini aldı. UEFA Avrupa Ligi ön elemeleri ve ligde yaptığı ilk 6 resmi maçın 5'ini kazanan, 1'inde berabere kalan Siyah-beyazlılar, kendisine ''ters'' gelen lacivert-turunculu ekip karşısında ikinci yarıda yediği gollerle sahadan mağlup ayrıldı. Quaresma ve Guti'yi kadrosuna katarak sükse yapan Beşiktaş, sahaya sadece 2 yabancı oyuncuyla çıkan mütevazı İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a boyun eğerek, sevenlerini düş kırıklığına uğrattı. Resmi maçlarda bu sezon ilk kez gol atamayan Beşiktaş, geride kalan 6 resmi maçta tek gol yemesine rağmen, bu akşam 2 golü filelerinden çıkardı. Ligin ilk haftasında sahasında Kayserispor'a 2-0 yenilen İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise bu sezonki ilk galibiyetine ulaştı. Beşiktaş'ın ofsayt taktiği karşısında birçok gol pozisyonuna giren İstanbul ekibi, bunlardan 2'sini değerlendirerek, maç sonu büyük sevinç yaşadı. -DELGADO VE NİHAT YUHALANDI- Beşiktaş'ta beklenileni veremeyen isimlerden Delgado ve Nihat, ikinci yarıda oyundan alınırken, taraftarlarca yuhalandı. Nihat, kendisini protesto eden taraftarlara alkışlayarak yanıt verdi. Beşiktaşlı taraftarlar, yenilgiye rağmen maç sonrası oyuncularını alkışlarla soyunma odasına gönderirken, maç içinde tepki gösterdikleri İstanbul Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya maç sonu da küfür ettiler. Taraftarlar özellikle hırslı oyunu nedeniyle Quaresma'ya sevgi gösterilerinde bulundular. Bu arada, maç içinde bir pozisyonda tartışan Quaresma ile Hasagic, maç bitimi konuşarak, konuyu tatlıya bağladı. -İBB SPOR BUNU HEP YAPIYOR- Süper Lig'de 4. sezonunu geçiren İstanbul Büyükşehir Belediyespor, özellikle Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı başarılı sonuçlarına bir yenisini daha ekledi. Beşiktaş ile ligde 7. kez karşılaşan Lacivert-turunculu ekip, rakibini 2. kez yenerken, 3 maçta da berabere kalmıştı. İstanbul ekibi, geçen sezonun açılış maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş ile 1-1 berabere kalırken, lige ilk yükseldiği sezon da yine ilk maçta Fenerbahçe'yi mağlup etme başarısını göstermişti. Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediyesporlu İbrahim Akın, eski takımı Beşiktaş'ın filelerini geçen sezon olduğu gibi yine havalandırdı. Öte yandan, maçı takip eden Dubai'nin El Cezire takımının yetkililerinin Delgado ve Tabata'yı izledikleri öğrenildi.