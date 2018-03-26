T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş'a iki müjde birden!

Siyah-beyazlılar, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

26 Mart 2018 17:15

Milli takıma giden ve sakat oyunculardan eksik bir şekilde Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta sakatlardan gelen olumlu haberler teknik heyetin yüzünü güldürdü.

beIN Sports'ta yer alan habere göre; Medipol Başakşehir maçında aldığı darbeyle sağ elmacık kemiği kırılan ve bir operasyon geçiren Negredo özel bir maskeyle antrenmanlara başladı. İspanyol forvetin, Alanyaspor önünde forma giyme ihtimalinin doğması, Vagner Love'dan beklenen verimi alamayan siyah beyazlıları bir nebze olsun rahatlattı.

Bu sezon takımın oynadığı 26 maçta attığı 47 golün 24'ü Alvaro Negredo, Talisca ve Ryan Babel 3'lüsünden gelirken, İspanyol golcünün son haftalarda ortaya koyduğu asist performansı da göz dolduruyor. Teknik heyet, milli takımlarda bulunan Talisca ve Babel'in performansını da yakından takip ediyor.

Sakatlığı sebebiyle A Milli Takım kampından ayrılan ve sağ kalça adelesinde yırtık tespit edilen Oğuzhan'ın dönüş tarihi de netleşti. Yıldız futbolcunun pazartesi takımla çalışmalara başlayabileceği ve Şenol Güneş'in şans vermesi halinde Alanyaspor'a karşı forma giyebileceği bildirildi.

Öte yandan Beşiktaş'ın hafta sonu A2 takımıyla yapmayı planladığı hazırlık maçı milli takımlarda olan oyuncular ve sakat futbolcuların çokluğu sebebiyle iptal edildi.

ETİKETLER

Beşiktaşiki müjdesakatlıklaras kadroideal kadroya dönüyorsiyah beyaz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24