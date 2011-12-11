-Beşiktaş'a İBB Spor freni İSTANBUL (A.A) - 11.12.2011 - Spor Toto Süper Lig'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, 4 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı. Fiyapı İnönü Stadı'nda ağırladığı rakibi karşısında 70. dakikada Mustafa Pektemek ile öne geçen siyah-beyazlı futbol takımı, 87. dakikada Tevfik Köse'nin golüne engel olamayınca 1 puanla yetinmek zorunda kaldı. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 28'e çıkarırken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 23 puana yükseldi. -Gurbette güldü, evinde üzüldü- Son 4 resmi maçını İstanbul dışında oynayan ve hepsini de kazanan Beşiktaş, Fiyapı İnönü Stadı'nda puan kaybı yaşadı. Süper Lig'in 11. haftasında kendi evinde Galatasaray ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından oynadığı 4 resmi maçta, ligde Trabzonspor'u deplasmanda 1-0, cezası nedeniyle Antalya'da oynadığı maçta Orduspor'u 2-1, hafta içinde deplasmanda Manisaspor'u 4-1 yenen ''Kara Kartallar'', UEFA Avrupa Ligi'nde de İsrail deplasmanında Maccabi Tel Aviv'i 3-2 mağlup etmişti. -Ligde 65 haftadır 4 maç üst üste kazanamıyor- Beşiktaş, Süper Lig'de uzun süredir 4 maç üst üste kazanamıyor. Geçen sezon en fazla 3 maç üst üste kazanabilen siyah-beyazlılar, 2009-2010 sezonunda 7 ile 14. haftalar arasında, 1'i Ankaraspor'a karşı hükmen olmak üzere üst üste 8 maçtan 3 puanla ayrılmıştı. Bu sezon ligde 2. kez 3 maçlık galibiyet serisi biten ''Kara Kartallar'', tam 65 lig haftası geride kalırken, üst üste 4 galibiyet elde edemedi. -İBB Spor ''kabusu'' sürüyor- Beşiktaş'ın, daha önce oynadığı 10 resmi maçta sadece 2 kez yenebildiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor önündeki başarısız performansı sürüyor. Siyah-beyazlı futbol takımı, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile yaptığı 11 resmi maçtan sadece 2'sini kazanabildi. İki ekip arasında, 9'u Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası'nda olmak üzere geride kalan 11 resmi maçtan 4'ünü İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 2'sini Beşiktaş kazanırken, 5 maç da berabere sonuçlandı. Bu maçlarda İstanbul Büyükşehir Belediyespor 13, Beşiktaş ise 11 gol attı. İki ekip Süper Lig'de 9 kez karşılaşırken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor 3, Beşiktaş 2 galibiyet aldı, 4 maç da berabere sonuçlandı. Beşiktaş ayrıca, galip gelmekte en çok zorlandığı rakibi İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile yaptığı son 4 resmi maçı da kazanamadı. Geçen sezon Süper Lig'deki her 2 maçı da yitiren siyah-beyazlılar, Kayseri'de oynanan Türkiye Kupası finalinde karşılaştığı rakibine 2-2 biten normal süre ve uzatma dakikaları sonrasında ancak penaltı atışlarıyla 4-3 üstünlük kurarak, kupayı müzesine götürmüştü. Bugünkü lig maçı ise 1-1 bitti. -İBB Spor'a tepki- Beşiktaşlı taraftarlar, özellikle ikinci yarıda yerde kalan İstanbul Büyükşehir Belediyesporlu futbolculara zaman geçirdikleri gerekçesiyle büyük tepki gösterdi. Tepkilerden lacivert-turunculu takımın teknik direktörü Arif Erdem de nasibini aldı. -Mustafa Pektemek'ten gollere devam- Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü 70. dakikada atan Mustafa Pektemek, siyah-beyazlı formayla gollerine devam etti. Hafta içindeki Manisaspor maçında da güzel bir gole imza atan yeni transfer Mustafa, ligdeki gol sayısını 5'e yükselterek, takımının en golcü oyuncusu unvanını sürdürdü. 78. dakikada yerini İbrahim Toraman'a bırakan genç futbolcu taraftarlardan büyük alkış aldı. -Almeida'nın gol hasreti sürüyor- Beşiktaşlı Almeida, uzun süren gol hasretine İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında da son veremedi. Uzun süren sakatlığının ardından 27 Ekim'deki Fenerbahçe debisinde golle sahalara dönen Portekizli futbolcu, daha sonraki 7 Süper Lig ve 1 UEFA Avrupa Ligi maçında gol yollarında suskun kaldı. Özellikle ilk yarıda net bir gol pozisyonundan yararlanamayan Almeida, gol özlemini 45 güne çıkardı. -Zayette sarı kart cezalısı- İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da sarı kart gören Kamil Zayette, cezalı duruma düştü. Bu sezonki 4. sarı kartını gören Zayette, gelecek haftaki Sivasspor maçında oynayamayacak. -Sahaya taraftar girdi- Maçın 13. dakikasında sahaya bir taraftar girdi. Siyah-beyazlı takımın Fernandes ile kullandığı serbest vuruşun hemen ardından eski açık tribünden bir taraftar, kale arkası bölümden saha içine girdiği anda güvenlik güçlerince yakalanarak, etkisiz hale getirildi.