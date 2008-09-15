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Spor

Beşiktaş'a Holosko müjdesi

Beşiktaş, Perşembe günü Kharkiv ekibi ile oynayacağı UEFA Kupası 1. tur ilk maçının hazırlıklarına bu sabah başladı.

15 Eylül 2008 03:00


Beşiktaş, dün akşam deplasmanda oynadığı ve 0-0 berabere kaldığı Trabzonspor maçı sonrası, Perşembe günü Ukrayna'nın Metalist Kharkiv ekibi ile oynayacağı UEFA Kupası 1. tur ilk maçının hazırlıklarına bu sabah başladı.

1,5 saat süren ve basına kapalı yapılan antrenmana İbrahim Toraman, Gökhan Zan ile Holosko katılmadı. Bu oyuncuların tedavilerine bugün de devam edildi. Trabzonspor maçında sağ alt baldırına darbe alan Serdar Özkan ise tedbir amaçlı olarak çalışmada yer almadı. 

arrow Zapotocny artık çok rahat

Kulüp Doktoru Ayhan Optur, Gökhan Zan, Holosko ve Serdar Özkan'ın yarın takımla yapılacak antrenmana katılabileceğini, İbrahim Toraman'ın ise Çarşamba günü takımla çalışabileceğini söyledi.Antrenmanda Trabzonspor maçında forma giyen futbolcular koşu yaparken, diğer oyuncular 5'e 2 pas çalıştı ve yarım sahada çift kale maç yaptı. Beşiktaş, yarın saat 17.30'da basına kapalı olarak idman yapacak.




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