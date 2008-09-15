Beşiktaş'a Holosko müjdesi

Zapotocny artık çok rahat Zapotocny artık çok rahat

1,5 saat süren ve basına kapalı yapılan antrenmana İbrahim Toraman, Gökhan Zan ile Holosko katılmadı. Bu oyuncuların tedavilerine bugün de devam edildi. Trabzonspor maçında sağ alt baldırına darbe alan Serdar Özkan ise tedbir amaçlı olarak çalışmada yer almadı.Kulüp Doktoru Ayhan Optur, Gökhan Zan, Holosko ve Serdar Özkan'ın yarın takımla yapılacak antrenmana katılabileceğini, İbrahim Toraman'ın ise Çarşamba günü takımla çalışabileceğini söyledi.Antrenmanda Trabzonspor maçında forma giyen futbolcular koşu yaparken, diğer oyuncular 5'e 2 pas çalıştı ve yarım sahada çift kale maç yaptı. Beşiktaş, yarın saat 17.30'da basına kapalı olarak idman yapacak.