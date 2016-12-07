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Spor

"Beşiktaş'a haksızlık yapıldığını düşünmüyorum"

Sergiy Rebrov, Beşiktaş'ın mağlubiyeti hak etmediğini de söyledi

07 Aralık 2016 12:11

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Sergiy Rebrov, "Kırmızı kart oldu. Ben adaletsizlik olduğunu görmedim. Haksızlık yaptığını düşünmüyorum"

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında Beşiktaş'ı 6-0'lık skorla mağlup eden Ukrayna ekibinin Teknik Direktörü Sergiy Rebrov karşılaşmayı değerlendirdi.

Beşiktaş'ın mağlubiyeti hak etmediğini söyleyen Rebrov, "Bizim açımızdan güzel maçlardan birini ortaya koyduk. Önceki maçları da kazanabilirdik ama maalesef olmadı. İyi maç ortaya koyduk" diye konuştu.

Beşiktaş aleyhine verilen kırmızı kartlarla alakalı sorulan soruya deneyimli çalıştırıcı, "Kırmızı kart oldu. Ben adaletsizlik olduğunu görmedim. Haksızlık yaptığını düşünmüyorum" dedi.

 

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