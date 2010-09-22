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Spor

BEŞİKTAŞ'A GUTİ'DEN SEVİNDİRİCİ HABER İSTANBUL (A.A)

22 Eylül 2010 20:19

-BEŞİKTAŞ'A GUTİ'DEN SEVİNDİRİCİ HABER İSTANBUL (A.A) - 22.09.2010 - Beşiktaş'ta bugün yapılan antrenmanda sakatlanan yıldız futbolcu Guti'den sevindirici haber geldi.  Sakatlanarak acılar içinde yerde kalan ve antrenmanı tamamlayamayan Guti'nin idman sonrasında hemen MR'ı çekildi. Kulüp doktoru Devrim Urgun, İspanyol futbolcunun sağ baldır adalesinde minimal bir ödem bulunduğunu ifade ederek, ''Tedavisine başlandı. Bu bölgede yırtık ya da kopma görülmüyor'' dedi.  Guti'nin tedavisini sürdüreceklerini belirten Dr. Urgun, ''Durumuna her gün bakacağız. Tedaviye hızlı cevap verirse bu haftaki Medical Park Antalyaspor maçında dahi oynayabilir'' ifadesini kullandı.  Dr. Urgun, antrenmanda sakatlık yaşayan Nobre'nin durumunun önemli olmadığını, bacağında sadece hafif bir çekme meydana geldiğini söyledi. 

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