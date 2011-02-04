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Spor

BEŞİKTAŞ'A GÜNDÜZ MAÇI YARAMIYOR İSTANBUL (A.A)

04 Şubat 2011 12:17

-BEŞİKTAŞ'A GÜNDÜZ MAÇI YARAMIYOR İSTANBUL (A.A) - 04.02.2011 - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de yarın saat 16.00'da başlayacak Kardemir Karabükspor karşılaşmasıyla, ligde bu sezon 2. kez Fiyapı İnönü Stadı'nda gündüz maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de son 10 sezonda ligde evinde toplam 12 gündüz maçına çıkarken, 7 galibiyet, 3 yenilgi, 2 de beraberlik aldı.  Evindeki gündüz maçlarında toplam 13 puan kaybeden Beşiktaş, bu 12 karşılaşmada 16 gol atıp, kalesinde 10 gol gördü. Siyah-beyazlılar, evlerindeki son gündüz maçını sezonun ilk yarısında, 5 Aralık 2010 tarihinde Bursaspor ile oynadı ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.  Öte yandan Beşiktaş, geçen hafta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile oynadığı gündüz maçını ise 2-1 kaybetti. Siyah-beyazlıların son 10 sezonda Süper Lig'de kendi evinde oynadığı gündüz maçları ve sonuçları şöyle: /*  Sezon       Rakip         Sonuç -------    ---------       ----- 2010-11    Bursaspor       1 - 0 2007-08    İBB Spor        0 - 0 2007-08    Gençlerbirliği  1 - 0 2006-07    Sakaryaspor     0 - 0 2005-06    Ankaraspor      3 - 0 2005-06    Gaziantepspor   0 - 1 2004-05    Sakaryaspor     2 - 1 2004-05    Kayserispor     3 - 2 2003-04    Denizlispor     3 - 1 2003-04    A.Sebatspor     0 - 2 2002-03    İstanbulspor    2 - 1 2001-02    Göztepe         1 - 2 */

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