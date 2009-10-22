Beşiktaş'a geniş güvenlik önlemi

Beşiktaş Futbol Takımı, Eskişehirspor ile 24 Ekim Cumartesi günü yapacağı lig maçı için Eskişehir'e geldi.



Özel uçakla Anadolu Üniversitesi Havaalanı'na gelen Beşiktaş kafilesini az sayıda taraftar karşıladı. Uçaktan ilk inen Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, otobüse binmek istediği sırada kimi taraftarların isteği üzerine imza dağıtıp, hatıra fotoğrafı çektirdi. Beşiktaşlı futbolculardan Nihat Kahveci, İbrahim Toraman ve İbrahim Kaş da taraftarların yanına gelerek fotoğraf çektirdi.



Otobüsle havaalanından hareket eden Beşiktaş kafilesi, geniş güvenlik önlemleri altında konaklayacağı Anemon Otel'e geldi.

Bu sırada takımı taşıyan otobüsün üst kısmında bulanan uydu anteni otel girişindeki yağmurluğa takıldı.



Otobüsten inen kulüp yöneticileri Hakan Aksoy, Şeref Yalçın, Mario Berk ile teknik kadro ve oyuncular otele yerleşerek kampa girdi.