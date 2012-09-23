Beşiktaş'a Gaziantep'te ilk yenilgi

Ligin 5. haftasında Beşiktaş, iki kez öne geçmesine rağmen Gaziantepspor'a 3-2 mağlup oldu. Uzatma dakikalarında Beşiktaş altyapısından yetişen Orhan Gülle'nin uzatma dakikalarındaki müthiş golü Antep temsilcisinin hanesine üç puan yazdırdı.

Spor Toto Süper Lig 5. hafta mücadelesinde Gaziantepspor kendi evinde Beşiktaş'ı ağırladı.

15. dakikada Olcay'ın golüyle öne geçen Beşiktaş, ilk yarıyı da aynı skorla önde tamamladı. İkinci yarıya Gaziantepspor golle başladı.

67'de Almeida, Beşiktaş'ı bir kez daha öne geçirirken 76. dakikada Cenk Tosun penaltıdan kaydettiği golle skoru bir kez daha eşitledi.

Uzatma dakikalarında Beşiktaş altyapısından yetişen Orhan Gülle sahne aldı. Orhan'ın müthiş golüyle Gaziantepspor sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Ligdeki ilk yenilgini elden Beşiktaş 8 puanda kaldı.

Gaziantepspor ise ligdeki ikinci galibiyetini elde etti ve puanını 6'ya yükseltti.

Maçta detaylar

Karşılaşmanın 15. dakikasında Beşiktaş, Olcay Şahan ile deplasmanda 1-0 öne geçti. Manuel Fernandes'in pası ile sol kanatta topla buluşan Hugo Almeida son çizgiye indikten sonra ortasını yaptı. Penaltı noktası üzerinde bulunan Olcay Şahan, Almeida'nın ortasına gelişine vurdu ve top ağlarla buluştu. Olcay Şahan, bu sezon ligdeki ilk golüne imza attı.

Golün asistini ise Hugo Almeida yaptı.

Golden sonra oyunun hakimiyetini ele geçiren Beşiktaş, 27. dakikada Almeida ile pozisyon bulsa da Almeida'nın plase vuruşunda top auta gitti.

Karşılaşmada yarım saatlik bölüm geride kalırken Beşiktaş'ın topa sahip olma oranında %60'a %40 üstünlüğü ile geçildi.

32. dakikada Turgut Doğan Şahin, mücadelenin ilk sarı kartını gören oyuncu oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarının ilk dakikalarında Gaziantespor skora eşitlik getirdi. 49. dakikada Binya'nın sol çaprazdan bekletmeden yaptığı ortaya arka direkte gelişine vuran Ismael Sosa'nın şutunda top ağlarla buluştu. Oyuna yeni giren Ismael Sosa bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti. Golden sonra formasını çıkartan Sosa sarı kart gördü.

Eşitliği sağlayan ev sahibi takım, golden sonra Beşiktaş kalesine daha fazla yüklenmeye başladı ve üstünlüğü sağlayacak golü bulamadı.

Dakikalar 67'yi gösterdiğinde Beşiktaş bir kez daha öne geçti. Holosko'nun yerine oyuna giren Erhan Kaş'ın pası ile ceza sahasının hemen içerisinde sol çaprazda topla buluşan Manuel Fernandes topu sağına çektikten sonra ortasını yaptı. Fernandes'in ortasına altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Hugo Almeida'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu ve Siyah-Beyazlı ekip bir kez daha öne geçti: 2-1

75. dakikada Gaziantespor penaltı kazandı. Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Ismael Sosa'nın ortasında topu uzaklaştırmak isteyen Sivok'un topa elle dokunduğunu belirten hakem Yunus Yıldırım, penaltı noktasını gösterdi. Sivok sarı kart görürken, penaltı atışını kullanan Cenk Tosun, skoru eşitledi: 2-2

85'te Oğuzhan Özyakup'un şutu etkisiz kalırken, maçın uzatma dakikalarına Orhan Gülle damga vurdu. 87. dakikada Yasin Pehlivan'ın yerine oyuna giren Orhan, ceza sahasının dışından sert vurduğu top filelerle buluştu ve takımını galibiyete taşıdı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Gaziantepspor sahadan 3-2 galip ayrıldı.