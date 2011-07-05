-BEŞİKTAŞ'A ERSAN'DAN KÖTÜ HABER İSTANBUL (A.A) - 05.07.2011 - Beşiktaş'ın dün başlayan Avusturya kampında sol dizinden sakatlanan Ersan Adem Gülüm'ün, İstanbul'a dönerek ameliyat olacağı açıklandı. Beşiktaş Kulübü Basın Sözcüsü Prof. Dr. Mete Düren, Ersan Gülüm'ün daha önce ameliyat olduğu sol dizinden sakatlandığını belirterek, ''Dün akşam antrenmanda talihsiz bir sakatlık yaşayan Ersan Gülüm'ün sabah çekilen MR'ında ameliyat olduğu sol dizindeki ön çapraz bağda yeniden bir yırtık tespit edilmesi üzerine, kendisinin İstanbul'a gönderilmesine ve en kısa sürede ameliyat edilmesi için program yapılmasına karar verildi'' diye konuştu. Düren, Futbol Şubesi ve Sağlık Kurulunun birlikte aldığı karar neticesinde Ersan'ın tedavisinin geçen seferki gibi Avusturya'da değil, İstanbul'da yapılması konusunda görüş birliğine varıldığını kaydetti. Geçen sezon da geçirdiği sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Ersan, nükseden sakatlığı nedeniyle yine uzun süre siyah-beyazlı formayı giyemeyecek.