Beşiktaş'a Erdemir şoku



Beko Basketbol Ligi'nde 13. hafta maçında Erdemirspor, galibiyet hasretine Beşiktaş Cola Turka'yı 82-68 mağlup ederek son verdi.





Beko Basketbol Ligi'nin 13. haftasının açılış maçında Erdemirspor, sahasında Beşiktaş Cola Turka'yı 82-68 yendi.



Karşılaşmaya iyi başlayan Erdemirspor, Thomas, Erdal ve Funk ile bulduğu sayılarla 5. dakikaya 8-5 önde girdi. Konuk ekip de Mehmet, Adem ve Cevher etkili olurken, evsahibi takım, Burgess, Thomas ve Erdal'ın sayılarıyla ilk periyotu 27-16 önde tamamladı.



2. periyoda hızlı başlayan Erdemirspor, Thomas, Erdal, Burgess'in iyi oyunlarıyla 16. dakikada skoru 34-21 yaparak farkı açtı. İlk yarının kalan dakikalarında Beşiktaş Cola Turka, hücumları iyi değerlendiremeyince Erdemirspor, ilk yarıyı 38-30 önde kapadı.



3. periyotta evsahibi takım, Burgess, Barbour ve Hakan ile sayı üretirken, konut takım da Chatman ve Baxter ile etkili oldu. Erdemirspor'un son dakikalardaki top kayıplarını Beşiktaş Cola Turka'dan Muratcan ve Chatman iyi değerlendirirken, konuk ekip 3. periyodu 51-50 üstün tamamladı.



Func ve Erdal'ın bulduğu sayılarla maçın son 4 dakikasına 69-59 önde giren Erdemirspor, iyi alan savunması yaparak Beşiktaş Cola Turka'nın hücumlarını durdurmayı başardı ve mücadeleden 82-68 galip ayrıldı.



ERDEMİRSPOR: 82 - BEŞİKTAŞ COLA TURKA: 68



Salon: Erdemir



Hakemler: İsmail Aydın xxx, Halil Baldemir xxx, Ali Şakacı xxx



Erdemirspor: Funk xxx 14, Erdal xxx 17, Thomas xxx 14, Hakan xxx 10, Burgess xxx 10, Caner xx 3, Serhan xx 6, Barbour xx 6, Emre xx 2



Beşiktaş Cola Turka: Mehmet xxx 18, Muratcan xx 13, Baxter xx 10, Adem x 3, Cevher xx 7, Chatman xx 14, Haluk x 3, Ömer x



1. Periyot: 27-16



Devre: 38-30 (Erdemirspor lehine)



3. Periyot: 50-51



