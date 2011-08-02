-BEŞİKTAŞ'A EMANETÇİ HOCA İSTANBUL (A.A) - 02.08.2011 - Beşiktaş'ta, şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan teknik direktör Tayfur Havutçu'nun görevine döneceği tarihe kadar vekaleten teknik direktörlük görevine Portekizli Carlos Carvalhal getirildi. Beşiktaş Kulübü'nün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından alınan kararlar, kulübün internet sitesinden açıklandı. Açıklamada, yönetim kurulunun yaptığı toplantı neticesinde futbol A takımının teknik direktörü Tayfur Havutçu ve ekibinin görevine devam etmesinin oy birliği ile karar altına alındığı belirtilerek, şu görüşlere yer verildi: ''Ancak hocamızın fiilen görevine devam etmesinin henüz mümkün olmadığı göz önüne alınarak, futbol A takımımızın Avusturya kampı sırasında kampa katılan, hocamız ile görüşüp yardımcı hoca olarak görev tanımı belirlenmiş, hocamız tarafından teknik ekip içinde yer alması talep edilmiş, A takımımızın kamp bitiminde İstanbul'a dönüşü kendisinin göreve başlama tarihi olarak saptanmış, bununla birlikte kamuoyu tarafından takip edilen ve bilinen sebeplerle gelişi bir süre ertelenmiş olan Sayın Carlos Carvalhal'ın teknik direktörümüz Sayın Tayfur Havutçu'nun yeniden görevine döneceği tarihe kadar, yardımcı antrenör sıfatıyla vekaleten teknik direktör olarak göreve başlamasına oy birliği ile karar verilmiştir.''