T24 LogoT24 Logo
Spor

BEŞİKTAŞ'A DURMAK YOK İSTANBUL (A.A)

12 Mart 2011 15:14

-BEŞİKTAŞ'A DURMAK YOK İSTANBUL (A.A) - 12.03.2011 - Spor Toto Süper Lig'de dün deplasmanda Manisaspor ile golsüz berabere kalan Beşiktaş, izin yapmadan Kayserispor ile 26. haftada yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda Manisaspor maçında forma giyen oyuncuların koşudan sonra çalışmayı bıraktığı bildirildi.  Teknik direktör Bernd Schuster yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda diğer futbolcuların ise pas çalışmalarının ardından iki devreli çift kale maç oynadığı, idmana, tedavilerine devam edilen İsmail Köybaşı, Onur Bayramoğlu, Hugo Almeida ve Mert Nobre'nin katılmadığı duyuruldu. Manisaspor mücadelesinde çeşitli yerlerine darbeler alan Manuel Fernandes, Rüştü Reçber ile Guti Hernandez'in ise dinlendirildiği açıklandı.  Siyah-beyazlılar, yarını dinlenerek geçirdikten sonra 14 Mart Pazartesi günü yapacakları antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24