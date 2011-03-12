-BEŞİKTAŞ'A DURMAK YOK İSTANBUL (A.A) - 12.03.2011 - Spor Toto Süper Lig'de dün deplasmanda Manisaspor ile golsüz berabere kalan Beşiktaş, izin yapmadan Kayserispor ile 26. haftada yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda Manisaspor maçında forma giyen oyuncuların koşudan sonra çalışmayı bıraktığı bildirildi. Teknik direktör Bernd Schuster yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda diğer futbolcuların ise pas çalışmalarının ardından iki devreli çift kale maç oynadığı, idmana, tedavilerine devam edilen İsmail Köybaşı, Onur Bayramoğlu, Hugo Almeida ve Mert Nobre'nin katılmadığı duyuruldu. Manisaspor mücadelesinde çeşitli yerlerine darbeler alan Manuel Fernandes, Rüştü Reçber ile Guti Hernandez'in ise dinlendirildiği açıklandı. Siyah-beyazlılar, yarını dinlenerek geçirdikten sonra 14 Mart Pazartesi günü yapacakları antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.