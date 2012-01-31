Beşiktaş'a ceza geldi!

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PFDK'dan yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın 24 Ocak Salı günü ligde Gaziantepspor ile yaptığı maçta taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan dolayı, bu eylemin aynı sezon içerinde 5. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle siyah-beyazlı ekibe 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 120 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.Bu ceza sonrası, Beşiktaş'ın 2 Şubat Perşembe günü Mersin İdmanyurdu ile Fiyapı İnönü Stadı'nda gerçekleştireceği karşılaşmayı yalnızca kadın ve çocuklar izleyebilecek.Beşiktaş-Gaziantepspor maçında, basın toplantısına futbolcu katılımını sağlayamaması ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle konuk ekibe toplam 18 bin 750 lira para cezası uygulandı.Mersin İdmanyurdu-Kayserispor maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat ile hakem tarafından onaylanan forma setinin temin edilememesi nedeniyle Mersin İdmanyurdu'na 35 bin lira para cezası verildi.Sivasspor-Medical Park Antalyaspor maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle ise Sivasspor'a 5 bin lira para cezası verildiği duyuruldu.Öte yandan, şike ve teşvik primi eylemlerinde bulunduğu şüphesiyle hakkında verilen idari tedbir kararının kaldırılmasına yönelik olarak Serdar Kulbilge için yapılan başvurunun da reddedildiği açıklandı.