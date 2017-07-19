Beşiktaş'a Cenk yetmedi!

Yeni sezon hazırlıklarını Çin'de sürdüren Beşiktaş, buradaki ilk maçını Bundesliga ekibi Schalke 04 ile oynadı. Çalışma döneminde 2. hazırlık maçına çıkan siyah-beyazlılar, Cenk Tosun'un 2 gol attığı maçta Alman ekip karşısında 3-2 mağlup oldu.

Alman ekip ilk yarıyı yeni transferleri Amine Harit'in 42. dakikada bulduğu gol ile 1-0 geride kapattı. İki takımın da hazır olmadığı görülen maçta, Beşiktaş'ın stoper eksikliği gözlemlendi. Lyon'a transfer olan Marcelo'nun ve izinli olan Pepe'nin yokluğunda stoper tandeminde Tosic ve Mitrovic ile çıkan siyah-beyazlıların kalesini de ilk yarı Tolga Zengin korudu.

Cenk Tosun'dan 'Avrupa'da yılın golü'

İlk yarıyı önde kapatan Schalke, 2. golü de 57'de Luke Hemmerich ile buldu. İkinci yarıda ilk ciddi pozisyonunu Cenk Tosun ile bulan siyah-beyazlılar, topun direkten dönmesiyle farkı 1'e indirme şansını kaçırdı. 63. dakikada Galatasaray'ın transfer gündeminde de bir ara yer alan Ukraynalı oyuncu Yevhen Konoplyanka, farkı 3'e çıkardı.

3-0 geride olan siyah-beyazlılar, 67'de Oğuzhan Özyakup'un kullandığı serbest vuruşun stoper Matej Mitrovic'ten sekmesiyle Cenk Tosun'un önünde kalan topla farkı ikiye indirdi: 3-1. Golü bulduktan sonra vitesi arttıran Kartal, 75. dakikada karambol sonrası yine Cenk ile şahlandı. Karambolde önünde kalan topu nazik bir vuruşla tamamlayan 25 yaşındaki golcü, skoru tayin eden golü attı: 3-2.